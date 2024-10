Wie bereits seit mehr als 40 Jahren können Kinder ab vier Jahren in der Backstube des Kinderschutzbundes Speyer auch in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt Plätzchen backen. Helferinnen und Helfer betreuen sie dabei und leiten sie an.

„Die Vorbereitungen laufen bereits, damit wir rechtzeitig an den Start gehen können. Unser Backhäuschen wird von Montag, 25. November bis Sonntag, 23. Dezember, täglich geöffnet sein, wochentags von 15 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 19 Uhr“, wird Sylvia Berghaus, die Verantwortliche für die Backstube, in einer Mitteilung des Kinderschutzbundes zitiert. Demnach sind in jeder Schicht zwei oder drei engagierte Helfer tätig, die die Kinder willkommen heißen und betreuen, beim Arbeiten anleiten und den Backofen beaufsichtigen. Wer Lust hat, an einem oder auch an zwei Nachmittagen in der Backstube mit den Kindern zu backen, kann sich bei Sylvia Berghaus melden, Telefon 06232-77298 (Kinderschutzbund-Büro), E-Mail: berghaus@kinderschutzbund-speyer.de). Notwendig dafür ist ein gültiges erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Dieses kann im Bürgerbüro beantragt werden und ist für Ehrenamtliche kostenlos. Der Vordruck ist über das Büro des Kinderschutzbundes, (E-Mail: info@kinderschutzbund-speyer.de) erhältlich.