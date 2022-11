Der Aufbau des Weihnachtsmarktes in der Maximilianstraße hat am Montag begonnen. Vor der Alten Münze und bis zum Geschirrplätzel waren Arbeiter damit beschäftigt, Holzbuden zu errichten und Kabel zu ziehen. Neu ist in diesem Jahr, dass auch im Hof der evangelischen Dreifaltigkeitskirche an der Großen Himmelsgasse gegenüber dem Geschirrplätzel Stände aufgestellt werden. Am Altpörtel entsteht zudem erneut die vor allem bei der Jugend beliebte Schlittschuhbahn. Für die Kleineren gibt es zwei Kinderkarussells und eine Eisenbahn zum Mitfahren. Eröffnen soll der Weihnachtsmarkt am 21. November, nach der vorübergehenden Schließung an den beiden Weihnachtsfeiertagen wird er als Neujahrsmarkt über die Jahreswende bis zum 6. Januar 2023 verlängert. Geöffnet ist der Budenzauber täglich von 11 bis 21 Uhr, an Heiligabend von 10 bis 13 Uhr und an Silvester von 11 bis 15 Uhr.