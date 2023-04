Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 14 Jahren gibt es die Aktion „Weihnachtslicht“ in Speyer. Ellen Korelus-Bruder lädt mit Unterstützung vieler Helfer Obdachlose und Alleinstehende am Heiligen Abend ein. In diesem Jahr macht Corona die gemeinsame Feier wie bisher unmöglich. Die Organisatorin hat aber schon eine Idee, hat sie im Interview mit Stefan Keller verraten.

Frau Bruder, seit 14 Jahren leuchtet in Speyer Ihre Aktion Weihnachtlicht an Heiligabend für viele Einsame, Bedürftige, Obdachlose, Alleinstehende. Sie veranstalten ein Abendessen mit Bescherung, in den jüngsten Jahren in der Johanneskirche. Das geht doch dieses Jahr sicher nicht wegen Corona?

Nein,