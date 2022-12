Das Weihnachtskonzert des Philharmonischen Barock Orchesters Heidelberg unter Thierry Stöckel begeisterte einmal mehr im Rokokotheater in Schwetzingen.

Das Weihnachtskonzert des Philharmonischen Barock Orchesters Heidelberg unter Thierry Stöckel beim Festival Winter in Schwetzingen ist längst Kult und ein Termin, auf den sich die „Fans“ des Abends schon lange vorher freuen. Mit Recht! Auch das jüngste Konzert war ein ungetrübter Genuss.Klar, Musik der Barockzeit hat vor dem Fest große Konjunktur – nicht zuletzt in Gestalt einschlägig bekannter Weihnachtskonzerte.

Die gibt es beim Heidelberger Orchester nicht, dafür stellt Konzertmeister Thierry Stöckel stets ein höchst attraktives Programm aus bekannten und immer wieder auch weniger bekannten Werken des 17. und 18. Jahrhunderts zusammen. Dabei treten dann Mitglieder des Orchesters auch solistisch hervor. Vivaldi bildet einen thematischen Schwerpunkt, ist auch in diesem Jahr so.

Musizieren mit Freude

Gespielt wird auch auf modernen Instrumenten, bei den Streichern aber mit Barockbögen. Stilistisch ist das Philharmonische Orchester, das betonen ja auch die Gastdirigenten beim Winter in Schwetzingen immer wieder, absolut auf der Höhe des aufführungspraktischen Wissens.

Doch das ist nicht das Geheimnis für den großen Erfolg dieses Konzertformats. Es ist die Freude.

Da ist zunächst die Freude, mit der Konzertmeister Thierry Stöckel sein Projekt anführt und als launiger Moderator vorstellt. Und da ist natürlich die Freude, mit der die Musikerinnen und Musiker spielen. Animierender und schwungvoller sind die barocken Instrumentalwerke wahrlich kaum zu erleben – und diese positive Stimmung und Begeisterung überträgt sich ganz einfach auf das Publikum.

Zu den Perlen des diesjährigen Programms gehören zwei Stücke aus Opern von Rameau, darunter ein wunderschönes aus dem sagenhaften genialen Spätwerk, den „Boreades“.

Von besonderer Wirkung waren aber auch zwei Werke für drei Violinen und Generalbass des Österreichers Johann Heinrich Schmelzer und des Engländers Henry Purcell.

BrilIante Solisten

Solokonzerten für ihre Instrumente von Vivaldi glänzten die Fagottistin Hitomi Wilkening und der Cellist Sebastián Escobat Avaria. Und natürlich durfte der fulminante Auftritt von Solotrompeter Clément Schuppert nicht fehlen – mit einem Konzert von Alessandro Marcello und als Zugabe dem hinreißenden ersten Satz aus Telemanns D-Dur-Konzert. In der bekannten h-moll-Suite von Bach brillierte die Flötistin Katahrina Lohr. Neben Thierry Stöckel treten violinistisch Sabine Kronberger, Gabriele Köller, Julia Parusch und Juliane Kliegel in vorzüglicher Weise hervor.

Furios spielen auch wieder die Gäste in der Generalbassgruppe: Yves Bilder am Cembalo und Fernando Olivas an Theorbe und Barockgitarre.

Termine

Am 22. Dezember im Rokokotheater und am 26. Dezember im Heidelberger Theater sind die Wiederholungen des programms. Es gibt nur noch wenige Restkarten. www.theaterheidelberg.de . Fon 06221 5820000.