In diesem Jahr bietet das Historische Museum der Pfalz aufgrund der unsicheren Corona-Situation statt seiner Weihnachtspäckchen flexibel einsetzbare Wertgutscheine an. Sie sind mit einem Guthaben von 10, 15, 25 oder 50 Euro unter http://www.tickets.museum.speyer.de erhältlich und können ab Kauf drei Jahre lang gegen Eintrittskarten, beispielsweise für die verlängerte kulturhistorische Ausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“, den „Grüffelo“ oder die kommende Familienausstellung „Expedition Erde“ eingetauscht werden. Die Wertgutscheine sind nicht gültig für das Museumscafé oder den Museumsshop. Sollte beim Einlösen ein Rest-Guthaben verbleiben, erhalten die Besucher an der Museumskasse einen neuen Wertgutschein.

Neben dem Katalog zur Ausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“ für 24,90 Euro gibt es die vom Jungen Museum konzipierten Lese-, Spiel- und Bastelboxen für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Sie widmen sich den Themen „Pfalz“, „Detektive“, „Ägypten“ oder „Robin Hood“ und kosten je fünf Euro. Alle vier Boxen gibt es auch im „Vier für drei-Angebot“ für 15 Euro. Das Museum nimmt die Bestellungen unter mailto: ausstellungsbuero@museum.speyer.de entgegen.

Während der coronabedingten Schließung lädt das Historische Museum der Pfalz zu einer digitalen Führung in zehn Folgen mit Museumsdirektor Alexander Schubert und Kurator Sebastian Zanke durch 5.000 Jahre Medizingeschichte unter www.medicus-ausstellung.de ein. Grüffelo-Fans finden unter www.grueffelo-ausstellung.de eine Bastelanleitung für einen kleinen Mutmacher.