Seit Mittwoch hängen Mitarbeiter der Stadtwerke (SWS) die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt auf. Es soll keine Einschnitte im Vergleich zum Vorjahr geben.

In anderen Kommunen wird 2022 mit Verweis auf die Energiekrise auf die Weihnachtsbeleuchtung ganz oder teilweise verzichtet. In Speyer werden laut SWS-Sprecherin Angela Sachweh alle LED-Beleuchtungen wie gewohnt zum Einsatz kommen. Sie verbrauchten inklusive Neujahrsmarkt in der Summe nur rund 2000 Kilowattstunden. Das sei allenfalls so viel wie ein sparsamer Zwei-Personen-Haushalt im Jahr. Als vor elf Jahren auf LED umgestellt wurde, seien mehr als 90 Prozent des Verbrauchs eingespart worden.

„Wir können so mit sehr geringem Energieeinsatz viel Advents- und Festtagsstimmung in die Straßen zaubern“, so Sachweh. Derzeit sei auch nicht geplant, die Brenndauer zu verändern. Sie würden montags bis freitags von 16.30 bis 22.30 Uhr, an Wochenenden von 15.04 bis 23.02 Uhr sowie an Heiligabend und Silvester bis 1 Uhr eingeschaltet. Bei der Installation komme zuerst die Maximilianstraße an die Reihe, danach deren Umfeld.