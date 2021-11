Mitarbeitende der Stadtwerke Speyer (SWS) haben in dieser Woche damit begonnen, die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt aufzuhängen. Ein entscheidendes Detail muss allerdings noch geklärt werden.

Zwei bis drei Wochen ungefähr werden die Mitarbeiter der Stadtwerke benötigen, um die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt aufzuhängen, teilt SWS-Sprecherin Angela Sachweh auf Anfrage mit. Schließlich ist viel zu tun: 60 LED-Lichterketten, die warmweißes Licht machen, müssen aufgehängt werden. Das entspricht laut Sachweh rund 960 Meter Kabel. Hinzu kommen 15 Sterne, die in der Korngasse ihren Platz finden sowie vier Dom-Symbole in luftiger Höhe.

Im Einsatz sind die SWS-Mitarbeiter, die laut Sachweh meist in Vierergruppen unterwegs sind, auf dem Postplatz, in der Maximilian-, Bahnhof- und Gilgenstraße, außerdem in der Schustergasse, Heydenreichstraße, Wormser Straße, Gutenbergstraße, Roßmarkstraße, Karmeliterstraße, Karlsgasse, Korngasse, Kutschergasse sowie am Rathaus und in dem Nachbargebäude der Touristen-Info. Einen genauen Plan, wann wo was aufgehängt wird, gibt es laut der SWS-Sprecherin nicht, er entstehe jeweils „kurzfristig im Austausch mit der Verkehrsbehörde“. Auch ein Hubsteiger ist dabei.

Buden werden aufgebaut

Wann genau die Weihnachtsbeleuchtung dauerhaft erstrahlen soll, ist laut Sachweh noch unklar. „Für einige Funktionstests schalten wir Teile der Beleuchtung schon mal an“, teilt sie mit. „Der endgültige Starttermin und die jeweilige Brenndauer wird dann mit der Stadtverwaltung vereinbart.“

Die Verwaltung hat auch schon weitere Termine festgelegt, an denen es weihnachten soll: Ab nächsten Montag dürfen die Buden des diesmal über fast die gesamte Maximilianstraße „gestreckten“ Weihnachtsmarkts aufgebaut werden; eine Woche darauf, am 22. November, werden die städtischen Weihnachtsbäume an zentralen Stellen in die Höhe gezogen. In der Vergangenheit wurden der Domplatz, Postplatz, Berliner Platz und Heinrich-Lang-Platz bestückt.