Es weihnachtet in Speyer: Ein Anzeichen dafür ist, dass seit Montag die Weihnachtsbeleuchtung in der Maximilianstraße aufgehängt wird. Danach kommen die angrenzenden Straßen an die Reihe, teilen die zuständigen Stadtwerke (SWS) auf Anfrage mit. „Je nach Witterung werden dafür zwei bis drei Wochen benötigt“, so Sprecherin Angela Sachweh. Mehrere Mitarbeiter sind dafür jeweils mit einem Lastwagen mit Arbeitsbühne unterwegs.

Die Beleuchtung besteht diesmal laut SWS aus 60 warmweißen LED-Lichterketten, 15 Sternen für die Korngasse und mehreren Dom-Symbolen. Bestückt werden Postplatz, Maximilianstraße, Bahnhofstraße, Gilgenstraße, Schustergasse, Heydenreichstraße, Wormser Straße, Gutenbergstraße, Roßmarktstraße, Karmeliterstraße, Karlsgasse, Korngasse und Kutschergasse. Auf dem Berliner Platz in Speyer-West, dem Heinrich-Lang-Platz in Nord und dem Postplatz wird es zudem städtische Weihnachtsbäume geben.

„Für einige Funktionstests schalten wir Teile der Beleuchtung schon mal an“, erklärt Sachweh. Offiziell werde die gesamte Installation aber erst zum Start des Weihnachtsmarkts am 25. November in Betrieb gehen. Dessen Aufbau in der Maximilianstraße beginnt Mitte November. Im Marktbereich wird auch eine Änderung bei der Beleuchtung sichtbar – oder besser nicht sichtbar, so Sachweh: „In diesem Jahr fehlen zwei Lichterketten in Höhe des Rathauses, weil das Gebäude wegen Bauarbeiten eingerüstet ist.“