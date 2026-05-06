Der Speyerer Weihnachts- und Neujahrsmarkt wird 2027 erstmals bis zum 10. Januar dauern. Weil er auch einen Tag früher beginnt, gibt’s fünf Tage mehr Glühwein als 2025/26.

Der 51. Weihnachtsmarkt wird von 23. November 2026 bis 10. Januar 2027 angesetzt. Die Verlängerung um vier Tage über den sonst häufig als Enddatum gesetzten Dreikönigstag hinaus beruht laut Stadt auf Empfehlungen der Schausteller, des Einzelhandels und den Ergebnissen einer Umfrage unter Beschickern. Der Stadtvorstand habe zugestimmt. Dass der Weihnachts- zum Neujahrsmarkt wird, hat in Speyer schon Tradition. Die Stadt spricht von einem „Alleinstellungsmerkmal in der Region, das insbesondere durch zusätzliche Besucherfrequenz positive Effekte für Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und Tourismus entfaltet“.

Verlängerungen über den 6. Januar hinaus habe es zum Beispiel auch 2016 und 2024 schon gegeben. „Für die Entscheidung wurde zudem berücksichtigt, dass in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Schulferien bis zum 10. Januar 2027 bestehen“, so Verwaltungssprecherin Anke Illg auf Anfrage. „Ein Automatismus für zukünftige Jahre ist mit dieser Entscheidung jedoch nicht verbunden.“ Die Leistungsgemeinschaft Herz Speyers spricht von einer „sehr guten Maßnahme der Schausteller und Verwaltung“. Sie plant nun einen verkaufsoffenen Sonntag für 3. oder 10. Januar.