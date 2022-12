Na, hat alles geklappt an Weihnachten bei Ihnen? Sind die Geschenke angekommen, hat die Gans im richtigen Moment den Ofen verlassen? War genug Mayonnaise am Kartoffelsalat?

Unterhaltsame Einblicke in ihre Weihnachtsplanungen haben in diesem Jahr die sonst eher nüchtern am Domplatz ihre Aufgaben verrichtenden Mitglieder des Landeskirchenrats der Evangelischen Landeskirche gegeben. Rundfunkpfarrer Dejan Vilov hat sie befragt, und die Pressestelle der Landeskirche hat die Erkenntnisse nochmals in eine Mitteilung gepackt. Oberkirchenrätin Karin Kessel bekannte etwa, wie es bei ihr mit der Gans läuft, mit der sie am ersten Feiertag ihre Familie bewirtet. Sie werde sich nämlich nicht als Spitzenköchin ausweisend können, so Kessel augenzwinkernd: „Die Gans kommt aus einem Restaurant.“ Grund: „Damit lässt sich der Konflikt, lieber fünf Stunden in der Küche zu bleiben oder den Gottesdienst zu besuchen, leicht lösen.“

Schweinelende bei Müllers

Bei Oberkirchenrat Claus Müller gab es Schweinelende im Blätterteigmantel, bevor gesungen und nach einem strengen Regelwerk geschenkt wurde. Im Hause Müller mit drei Kinder gelte nämlich: Zur Bescherung darf dann der Jüngste beginnen, ein Geschenk auszupacken, dann folgt der Zweitjüngste und so weiter.

Auch Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst setzt beim Bescheren auf Rituale. Nach Gottesdienst und zusammen mit ihren drei Kindern vorbereitetem Drei-Gänge-Menü wurde dafür der Würfel ausgepackt. „Beim Bescheren haben wir die Sitte eingeführt, zu würfeln“, erklärt Wüst. „Wir würfeln reihum, nur wer eine Sechs hat, darf auspacken.“ Dem Vernehmen nach sollen sie fertiggeworden sein, bevor die Mutter am ersten Feiertag in der Gedächtniskirche predigen musste.

Violinkonzert als Dessert

Für Oberkirchenrätin Bettina Wilhelm schließlich gab es eine Reise zu ihrer Familie in Düsseldorf mit Raclette auf der Speisekarte und als Dessert einem Violinkonzert eines entsprechend versierten Familienmitglieds. Gott ist Mensch geworden!