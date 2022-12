Weihnachten ist das Fest der Geschenke. Doch wer beschenkt Senioren, die keine Angehörigen mehr haben und deren Rente zu knapp ist, um sich selbst einen Wunsch zu erfüllen? Hier nun kommt die „Wünsche(weiter)leiter“ ins Spiel, die seit Montag im Modehaus Schmitt, Maximilianstraße 15, aufgestellt ist. An deren Sprossen sind Wünsche aufgehängt, die von Bewohnern von drei Speyerer Seniorenheimen aufgeschrieben wurden und einen Maximalwert von 30 Euro haben, teilt die Stadt mit. Wer helfen möchte, könne sich eine oder mehrere Karten von der Leiter pflücken und das gewünschte Geschenk kaufen. Gern weihnachtlich verpackt, sollte das Päckchen mit dem Namen des Wünschenden und der auf dem Wunschzettel aufgedruckten Nummer versehen werden und bis spätestens Donnerstag, 22. Dezember, bei der Stadtverwaltung, Maximilianstraße 100, Zimmer 104, abgegeben werden, damit es pünktlich zu Heiligabend zu den Beschenkten gelangt. Überbracht werden die Geschenke durch Mitarbeiter der Stadt. Kontakt: Heidi Jester, Abteilung Wirtschaftsförderung, unter Telefon 06232 142748 oder per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de.