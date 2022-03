Die Afrakapelle des Doms zu Speyer ist eine Stätte nur für Gebet und Gottesdienste. Nun verfügt sie auch wieder über eine würdige Orgel zur Begleitung des Gemeindegesangs. Am Sonntag wird das Instrument geweiht und bespielt.

Die neue Orgel in der Afrakapelle erfährt am Sonntag, 27. März, am Ende des um 10 Uhr beginnenden Pontifkalamts mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann ihre Weihe. Mit der Messe wird an die Amtseinführung von Papst Franziskus im März 2013 erinnert. Der Gottesdienst wird außerdem zum Gedenken an die Einführung von Karl-Heinz Wiesemann in sein Amt als Bischof von Speyer am 2. März 2008 gefeiert

Am Nachmittag dieses Tages finden um 14, 15, 16 und 17 Uhr jeweils 30-minütige Kurzkonzerte in der Afrakapelle statt, in denen die beiden Domorganisten Markus Eichenlaub und Christoph Keggenhoff das neue Instrument klanglich vorstellen werden. Der Eintritt dazu ist frei. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. Es gilt die 3G Regel.

Geld aus der Stiftung Kaiserdom

Anfang Januar 2022 konnte die Orgelwerkstatt Klop aus Garderen in den Niederlanden nach etwa einem Jahr Planungs- und Bauzeit eine neue Orgel in der Afrakapelle des Domes errichten. Dieses schöne Instrument wurde aus Mitteln der „Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ finanziert. Nach dem Schimmelbefall der alten Orgel und einer elektronischen Zwischenlösung wurde so die Anschaffung einer neuen Orgel möglich.

Die Orgel besitzt zwei Manualwerke und Pedal, hat insgesamt 583 Holzpfeifen, die auf zwölf Register (je fünf auf beiden Manualen und zwei im Pedal) verteilt sind. Dazu gibt es Manual- und Pedalkoppeln und eine Tremulanten.

Zum Thema Klangcharakter des Instruments sagt Domorganist Eichenlaub: „Die Orgel ist von der Disposition und der Intonation her dem Barock und teils der Renaissance (Regal 8“) zuzuordnen. Sie wurde in erster Linie für den Gottesdienst konzipiert, da in der Afrakapelle täglich Messen gefeiert werden.“ Die Orgel könne neben ihrer Hauptaufgabe als liturgisches Begleitinstrument auch in kleineren Konzertformaten eingesetzt werden – und die Intonation sei behutsam auf die räumlichen und akustischen Verhältnisse der Afrakapelle angepasst worden.

In der kommenden Woche entscheidet das Domkapitel, wann wieder Gottesdienste in der Afrakapelle stattfinden werden.

Vier Kurzkonzerte

Um 14 und 15 Uhr spielt Domorganist Markus Eichenlaub in Kurzkonzerten von Sebastián A. de Heredia „Obra de 8º tono alto: Ensalada“, von Girolamo Frescobaldi „Aria detto Balletto“ aus Toccate e partite d'intavolatura, Libro 2, 1637, von Dieterich Buxtehude Passacaglia in d BuxWV 161, Franz Danksagmüllers Estampie (2007) basierend auf dem Thema der Buxtehude-Passacaglia in d und Roderick Elms’ Carillon da festa „Happy birthday“.

Um 16 und 17 Uhr spielt Zweiter Domorganist Christoph Keggenhoff von Dieterich Buxtehude das Praeludium in C BuxWV 137 und Vater unser im Himmelreich BuxWV 219, von Johann Pachelbel „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ (Choral mit neun Partiten) und von Johann Wilhelm Häßler „Fürs volle Werk“.