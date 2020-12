Weihbischof Otto Georgens wird am Mittwoch 70 Jahre alt. Seinen Geburtstag verbringt der Geistliche im Kreise von Gläubigen und mit seinem Bruder.

Seit dem Jahr 2009 trägt Georgens als Bischofsvikar die Verantwortung für die weltkirchlichen Aufgaben sowie die Orden, Säkularinstitute und die Gemeinschaften des Apostolischen Lebens im Bistum Speyer.

Am 26. Juni 1977 wurde Georgens in Speyer zum Priester geweiht. Bevor er 1986 als Pfarrer nach Eppenbrunn ging, war er Sekretär der beiden Speyerer Bischöfe Friedrich Wetter und Anton Schlembach. 1994 wurde er Dekan des Dekanats Pirmasens.

Am 27. Januar 1995 ernannte Papst Johannes Paul II. Georgens zum Weihbischof in Speyer. Am 25. März 1995 empfing er die Bischofsweihe. In der Diözesanleitung übernahm Georgens bis 2009 die Aufgabe des Bischofsvikars für die Caritasarbeit und den Vorsitz des Diözesan-Caritasverbandes. Nach der Emeritierung von Bischof Schlembach lenkte er als Diözesanadministrator die Geschicke des Bistums bis zum Amtsantritt von Bischof Karl-Heinz Wiesemann.

Gottesdienst am Geburtstag

Die Weltkirche versteht der Weihbischof laut Bistum als „eine internationale Gebets-, Lern- und Solidargemeinschaft“. Immer wieder habe er bei internationalen persönlichen Begegnungen etwa auf den Philippinen, in Indien oder Ruanda die Erfahrung gemacht, dass die Kirche in Deutschland Impulse aus anderen Ländern aufnehmen könne.

An seinem Geburtstag zelebriert Georgens um 8 Uhr im Speyerer Dom den Gottesdienst für die Mitarbeiter des Bischöflichen Ordinariats. Das Bistum überträgt die Feier per Livestream auf seinem Youtube-Kanal. Seinen Geburtstag wird Georgens nach Mitteilung des Bistums mit seinem behinderten Bruder verbringen. Gemeinsam wollen sie auch das Grab der Eltern besuchen.