Die Stadt hat sich für die Umgestaltung des Weidenbergs gerechtfertigt, die seit Ende August läuft. Die Freien Wähler hatten im Bauausschuss kritisiert, an der Entscheidung dazu nicht beteiligt worden zu sein. Jetzt sei der kleine Park neben der Synagoge komplett von Blumen und Sträuchern befreit worden, was möglicherweise zu weit gehe. Der städtische Fachbereichsleiter Robin Nolasco führte ökologische Gründe für die Maßnahme an. Der Bewuchs habe so viele Verkrautungen und Pilzprobleme aufgewiesen, dass sie mit Pflege nicht mehr zu beheben gewesen wären. Der Zunderschwamm, Disteln und Quecken hätten überhand genommen und andere Pflanzen beeinträchtigt. Der Boden sei nun komplett ausgetauscht worden. Mitte Oktober soll der Park laut Stadt neugestaltet sein, dann mit vergrößerten Staudenbereichen und rund einem Viertel Rasenfläche.

Zusätzliche Baumpflanzungen und anderes Grün kündigte Nolasco für den benachbarten St.-Guido-Stifts-Platz an.