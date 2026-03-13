Am Montag, 16. März, werden entlang des Spielplatzes Haspelweg Fällungsarbeiten durchgeführt. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Bei Baumkontrollen seien Schäden aufgefallen.

„Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass drei Weiden am Spielplatz Haspelweg mit dem holzzersetzenden Pilz Phellinus trivialis befallen sind“, so die Stadt. Es handle sich um den Weiden-Feuerschwamm, der häufig auch synonym als Phellinus igniarius bezeichnet werde. Dieser Pilz verursache Weißfäule und führe zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Stand- und Bruchsicherheit der betroffenen Bäume. Die drei Weiden in einem Bereich mit hohem Fußgängeraufkommen müssten somit aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Während der Arbeiten im Umfeld des Spielplatzes könne es am Montag ab 8 Uhr vorübergehend zu Einschränkungen kommen.