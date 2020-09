Weiße Plane unter dem Viadukt: Weil die häufig genutzte Fuß- und Radwegverbindung über die Schienen zwischen Bahn- und Burgstraße so stark mit Rost behaftet ist, dass bei Regen „rostiges“ Wasser herunterläuft, ist die Brücke von der Stadt abgehängt worden.

Die Eigentümer des neuen Guesthouse Speyer hatten um diese Maßnahme gebeten. Sie wollten die neu verlegten Pflastersteine auf dem Parkplatz des Hotels vor Verschmutzung schützen, informierte Betriebsleiter Dirk Vögler. Für das 84 Meter lange Brückenbauwerk steht im März/April kommenden Jahres die Sanierung an. Die Brücke soll dazu nach RHEINPFALZ-Informationen an ihrem Standort in Teile zerlegt und von einem Kran, der in der Burgstraße steht, Stück für Stück abgehoben werden. Nach der Sanierung soll sie auf diesem Weg stückweise auch wieder zurückkehren.

Stadt informiert Ausschuss

Die Stadtverwaltung wollte das auf Anfrage der RHEINPFALZ so noch nicht bestätigen. Die Planungen sollen am 6. Oktober zunächst dem Bauausschuss vorgestellt werden. „Die entsprechende Vorlage dazu wird gerade erarbeitet“, teilte Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach lediglich mit.