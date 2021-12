Noch zwei Tage ist das Himmelstelefon auf dem Weihnachtsmarkt von 15 bis 17 Uhr offen. Am Mittwoch war es sehr gefragt.

Die erste Anruferin war Erika (60): Sie wünscht sich Frieden auf Erden. Danach waren nur noch Kinder am Telefon. Sofia (6) hätte gerne einen Schulranzen, Basti (3) einen Seilbagger, Henry (2) einen Roller. Emelie (5) will einen Wagen und eine Tasche für Barbie. Len (4) möchte gerne einen Quadrokopter haben. Deluca (4) wünscht sich ein Grammophon. Für Leonhard (5) ist die Familie am wichtigsten, wie er betont.

Nina (2) möchte gerne ein Einhorn-Fahrrad haben, Ava (7) ein Eisbär-Kuscheltier. Julius (7) möchte die Redstone-Schlacht von Minecraft, einen Luftschiff-Bausatz sowie den Lava-Dämon von Schleich haben. Sofia (5) wünscht sich von Lego Friends die Panda-Rettungsstation, das Haus im Wald und das Flugzeug. Ihre Zwillingsschwester Emelie hofft auf einen Plüschhund sowie das Krankenhaus und die Tierklinik von Lego Friends. Lias (5) hätte gerne einen Pullover von Sick Series. Malia (6) hofft auf einen weißen Plüschtiger zum Kuscheln und ein Tier, das Geräusche macht.