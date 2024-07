Feuer an der B9 hat am Dienstagnachmittag die Sperrung einer Fahrspur erfordert. Laut Polizei war um 15.42 Uhr auf Höhe Römerberg ein Bereich des Randstreifens in Brand geraten. Trockenes Gras sorgte dabei für eine kräftige Rauchentwicklung. Um den Feuerwehreinsatz zu ermöglichen, wurde die Spur in Richtung Speyer für rund 20 Minuten gesperrt. Laut Polizei wird eine weggeworfene Zigarette als Brandursache vermutet.