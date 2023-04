Am Montag kontrollierte die Polizei zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr in der Schifferstadter Straße insgesamt 25 Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamten laut ihrer Mitteilung fest, dass bei fünf Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen war, weil dort nicht genehmigte Umbauten vorgenommen wurden. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Ein 27-Jähriger hatte an seinem Opel Scheiben im vorderen Bereich foliert, was die Sicht einschränkte. Ein 23-Jähriger hatte an seinem BMW die Rückleuchten selbst lackiert und das Auto unzulässig tiefergelegt. Insgesamt stellten die Beamten zehn Mängelberichte aus und ahndeten einen Fahrer, der ein Mobiltelefon während der Fahrt bediente.