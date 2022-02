Von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde am Montag um etwa 17.30 Uhr ein 48-Jähriger aus Speyer, weil er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Else-Krieg-Straße zwei Autos beschädigt hatte. An einem Wagen riss er den Scheibenwischer ab und schlug damit auf die Heckscheibe des Fahrzeugs ein, an einem zweiten geparkten Wagen trat er gegen dessen Rücklicht. Der Schaden beträgt laut Schätzung der Polizei wohl mehrere Hundert Euro. Davor hatte sich der Mann unberechtigt in einem Supermarkt in der Auestraße aufgehalten und hatte eine Polizeistreife in der Maximilianstraße beleidigt. Da er zudem Diebesgut aus einem Supermarkt mit sich führte, haben die Beamten der Polizei neben Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Sachbeschädigung auch eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.