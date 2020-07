Ein 27-jähriger Speyerer war am Mittwoch vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts angeklagt, in Abwesenheit der Besitzerin eine Wohnung in Speyer eingebrochen zu sein und das vorhandene Bargeld sowie eine Münze entwendet zu haben. Am Ende wurde er verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft und Verteidiger Jan Fritz hatten gleichlautende Anträge gestellt.

Es war im November des vergangenen Jahres, als der Angeklagte sich Zutritt in das Einfamilienhaus einer Ärztin in Speyer verschaffte. Er war gut vorbereitet: Seine Mutter war dort als Reinemachefrau beschäftigt. Ihr entwendete er heimlich den Schlüssel und ließ ihn nachmachen, außerdem wusste er, wann die Hausbesitzerin nicht da sein würde. Seine Beute: eine Geldkassette mit mehreren 100 Euro Inhalt, etwas weiteres Bargeld und eine Sondermünze, zusammen alles in allem etwa 400 Euro.

Durch Benutzung des Nachschlüssels war kein zusätzlicher Sachschaden durch den Einbruch entstanden. Allerdings verlor die Mutter ihre Stelle, als der Täter bekannt wurde, obwohl sie für die Tat ihres Sohnes nichts konnte. Verständlicherweise war das Vertrauen ihrer Arbeitgeberin nicht mehr gegeben.

Das Motiv für die Tat war Geldnot, die er durch seine Spielsucht selber verursacht hatte. Der Angeklagte hat einen Beruf und durchgängig gearbeitet, wenn er auch keine Reichtümer ansammeln konnte. Nach dem Tod des Vaters vor einigen Jahren hatte er exzessiv mit dem Spielen angefangen, war dann zunächst mit Hilfe der Suchtberatung davon losgekommen, dann aber rückfällig geworden.

Seit Januar ist er in Privatinsolvenz, versucht, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ob er denn wenigstens mit der Bestohlenen gesprochen und den Schaden ersetzt habe, fragte die Richterin. Er habe es gewollt, aber doch nicht den Mut aufgebracht, bei ihr zu klingeln, meinte er. So wurde die Rückzahlung der Summe in Raten zu je 50 Euro Bewährungsauflage.