Aufgrund des beschränkten Platzangebots auf dem Königsplatz wird der Wochenmarkt an Samstagen ab dem 25. April und zunächst bis zum 30. Mai vom Königsplatz auf den hinteren Teil des Festplatzes verlegt. Nur so könne gewährleistet werden, dass sich die Kunden jeweils in 1,5 Meter Abstand zueinander bewegen und dieser Mindestabstand auch bei der Bildung von Warteschlangen eingehalten werden kann. Das hat die Stadt am Samstag nach der Sitzung des Corona-Stabes mitgeteilt. „Die strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus der letzten Wochen haben Wirkung gezeigt, die Infektionsraten sind gesunken. Um diesen Erfolg nicht zu gefährden und eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus auch weiterhin zu verhindern, ist das oberste Gebot nach wie vor die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsrichtlinien sowie die Vorgaben zur Kontaktreduzierung“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dazu zitiert. Der „große Eingriff in geliebte Gewohnheiten der Speyerer Bevölkerung und der Beschicker“ sei unter dem Aspekt des Infektionsschutzes allerdings notwendig. Der Festplatz wird deshalb ab kommenden Samstag, 25. April, bis einschließlich Samstag, 30. Mai, jeweils von 5 bis 14:30 Uhr für den Individualverkehr teilweise gesperrt.