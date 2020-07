Nachdem das Diakonissen-Stiftungskrankenhaus Speyer am Dienstag null Corona-Patienten auf Isolier- und Intensiv-Station melden konnte, war das St.-Vincentius-Krankenhaus am Mittwoch in dem Bereich ähnlich gering belegt. „Es gibt einen Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf der Isolierstation. Auf der Intensivstation befindet sich kein Patient mit einer akuten Covid-19-Erkrankung“, sagte Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer am frühen Abend auf RHEINPFALZ- Anfrage. Ob die Situation in den nächsten Tagen angesichts der neuesten Entwicklungen unter anderem in Schwegenheim und Speyer so gut bleibt, ist offen. Es gibt schon weitere Folgen. Die Stadt erwartet auf jeden Fall eine Zunahme der Fallzahlen bei den Menschen in Quarantäne in den nächsten Tagen. Auch die Schulen reagieren vorsichtig. Unter Verweis auf die Corona-Situation in Schwegenheim und Limburgerhof hat der Leiter der Speyerer IGS Friedrich Kolb, Rüdiger Nauert, am Mittwochmorgen die geplanten Abschlussveranstaltungen seiner Schule für die Jahrgänge 9 und 10 abgesagt. Die Zeugnisse werden den Schülern per Post zugestellt. Er bedaure diese Entscheidung, aber weil die Treffen vor und nach den Feiern nicht zu kontrollieren seien, sei es nicht zu verantworten, zusätzlich Schüler einzuladen.