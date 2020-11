Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Speyer hat am Montag darüber informiert, dass aufgrund der erhöhten Anzahl von Corona-Infektionen in der Stadt und der nach wie vor gegebenen Infektionsgefahr die Beförderung mit dem Seniorenbus vorübergehend eingestellt werden muss. „Sobald es wieder möglich ist, soll das Angebot wieder aufgenommen werden. Ich rechne aber nicht damit, dass das vor Januar kommenden Jahres der Fall sein kann“, sagte Awo-Kassenwartin Ruth Bohn am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Seit Januar 2018 rollt der Seniorenbus in Speyer. Möglich macht das der Stadtkreisverband der Awo. In Kooperation mit dem Seniorenhaus Burgfeld hat die Awo das Angebot, das Speyerer Senioren mobil machen soll, entwickelt. Finanziert wird es bisher ausschließlich aus Mitteln der Awo, bestätigte Bohn am Dienstag. Bis jetzt sei der Bus seit seinem Start 2018 und bis auf die Zwangspause beim ersten Corona-Lockdown im Frühjahr dieses Jahres täglich im Einsatz gewesen. Neun Fahrer stehen derzeit zur Verfügung. Sie bringen die Fahrgäste zum Arzt, zum Einkaufen oder zum Friedhof oder auch mal zum Café. Seit Ausbruch der Pandemie gab es nur noch Einzelfahrten. Dabei gilt für Fahrgäste und Fahrer Maskenpflicht. „Das Seniorenbus-Angebot ist für die Nutzer nach wie vor komplett kostenfrei“, betonte Bohn. Buchen könne den Service jeder. Das Angebot ist parteiunabhängig und gelte nicht nur für Awo-Mitglieder. Montags, 9 bis 16 Uhr, können Kunden im Awo-Haus Burgfeld die Fahrten anmelden. Aber erst, wenn der Bus wieder fahren kann.