In gut einer Woche wäre es so weit gewesen: Das erste Christkind der Rennstadt, Lara Rembert, hätte den Hockenheimer Advent eröffnet, Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Birgit Rechlin, Geschäftsführerin des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV), hätten von der Bühne herab die Besucher des Weihnachtsmarktes begrüßt. Doch dieses Szenarium wird es nicht geben. Denn die Verantwortlichen des Vereins haben sich in enger Absprache mit der Stadt Hockenheim darauf geeinigt, den Hockenheimer Advent vom 26. bis 28. November auf dem Marktplatz abzusagen.

„Es war absolut keine leichte Entscheidung für uns. Wir wollten ihn unbedingt umsetzten, haben immer wieder nachgebessert, das Hygienekonzept angepasst von 3G auf 2G, das Gelände eingezäunt, die Security aufgestockt, die Hüttenanzahl verringert, aber schlussendlich kamen wir doch zu der bitteren Entscheidung unseren Hockenheimer Advent abzusagen“, informiert Birgit Rechlin. Allerdings hatten einige Standbetreiber in den vergangenen Tagen wegen der Pandemie ihre Zusage für eine Teilnahme zurückgezogen, heißt es.