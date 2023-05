Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt am Donnerstag bleiben die Stadtwerke Speyer (SWS) in der Industriestraße am Freitag, 19. Mai, geschlossen. Der Abfallwirtschaftshof am Sonnenberg ist laut SWS am Freitag und Samstag regulär in Betrieb. Die Grünabfallcontainer stehen am Samstag, 20. Mai, von 8 bis 13 Uhr in der Wimphelingstraße und Im Lammsbauch.