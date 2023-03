Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: Was muss sich in Sachen Klimaschutz ändern? Wo gibt es in Speyer Verbesserungspotential? Die Ideen der Nachwuchspolitiker zum Thema Umwelt und Klima sind vielfältig. Im Gespräch mit Michelle Pfeifer verraten die Vorstände der vier Nachwuchsorganisationen Junge Union (JU), Jungsozialisten (Jusos), Junge Liberale (JuLis) und Grüne Jugend (GJ) aus Speyer, wo sie in Zukunft ansetzen wollen.