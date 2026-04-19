Wechsel in der AfD-Fraktion im Speyerer Stadtrat: Christian Lederle ist am Donnerstagabend als Nachfolger von Manfred Albert verpflichtet worden. Albert habe sein 2024 errungenes Mandat aus beruflichen Gründen niedergelegt, so Fraktionsvorsitzender Benjamin Haupt. Lederle war bei der Wahl damals der Kandidat mit den zwölftmeisten Stimmen der AfD. Zwei Kandidatinnen vor ihm auf der Liste haben demnach ihre Mandate nicht angenommen. Schon im März war Frank Fuchs (für Josef Steckmeier) neu zu der siebenköpfigen Fraktion gestoßen. Haupt berichtete auch über einen Wechsel im stellvertretenden Fraktionsvorsitz: Angela Wolf sei auf Thomas Schuh gefolgt, der sein Ratsmandat aber behalte.