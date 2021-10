Ein Wechsel wird in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 28. Oktober, 17 Uhr, im großen Saal der Stadthalle in der Grünen-Fraktion vollzogen. Julia Jawhari hat ihr Mandat niedergelegt, Petra Fischer-Wolfert folgt ihr laut Jawhari nach. Die Psychologin Jawhari (48) hat einen neuen Vollzeitjob als Referentin der Vizepräsidentin der Universität Koblenz-Landau angetreten. Damit seien die regelmäßigen Sitzungstermine als Stadträtin schwer vereinbar, begründet sie ihren Schritt. Sie sei zuvor teilweise freiberuflich und als Geschäftsführerin des Grünen-Kreisverbandes Rhein-Pfalz-Kreis tätig gewesen. In den Stadtrat eingezogen war sie 2019 und hatte sich 2020 auch für eine Landtagskandidatur interessiert. In Speyer leitete sie die „AG Ernährung“ der Partei und war eine Zeit lang deren Pressesprecherin. Jetzt werde sie einfaches Parteimitglied bleiben, sagt sie auf Anfrage.

Mit dem Einzug von Lehrerin Fischer-Wolfert ist klar, dass die auf der Grünen-Liste vor ihr platzierten potenziellen Nachrücker Lukas Lambert, Ulrich Bütikofer und Anne Spiegel von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht haben.