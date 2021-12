Der Dombauverein Speyer hat eine neue Edition seines Domsekts vorgestellt. Dieser gehört traditionell zu den beliebtesten Artikeln, mit deren Verkauf Geld für den Erhalt der Kathedrale erlöst wird.

Bekannt ist das vom Speyerer Künstler Johannes Doerr gestaltete Etikett, neu sind der Schaumwein und der Produzent. Die Vorstellung am Dienstag vor dem Dom markierte auch einen Wechsel in der Zusammenarbeit. Die bisherige Partnerschaft mit der Weinbiet Manufaktur in Mußbach endete mit einem symbolischen letzten Scheck und einer Flasche Domsekt.

„Das letzte Jahr war ein schwieriges im Verkauf, auch wenn Sekt sehr gut ohne Anlässe getrunken werden kann“, sagte Dombauverein-Vorsitzender Gottfried Jung in seiner Dankesrede. Die Zusammenarbeit mit den Mußbachern sei erfolgreich gewesen. Gut 22.000 Euro seien für den Dom-Erhalt erlöst worden.

Von der Sonne verwöhnt

Der neue Domsekt ist ein extra trockener 2018er-Riesling. Ralf Anselmann vom Edesheimer Weingut Anselmann, das als Domsekt-Lieferant zurückkehrt, stellte ihn vor: „Die Bedingungen im Sonnenjahr 2018 waren fast paradiesisch“, sagte er. Die Erntemengen seien groß gewesen, die Trauben hätten einen hohen eigenen Zuckergehalt. Der Sekt schmecke sehr fruchtig und zitronig, eine Restsüße bleibe erhalten. Er eigne sich gut als Aperitif oder als Getränk während des Essens.

Anselmann hat mit diesem Sekt mehrere Preise gewonnen, darunter eine Goldmedaille bei der „Berliner Wein Trophy“ 2020 und einen silbernen Preis der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. 2 Euro pro Flasche fließen für den Dom.