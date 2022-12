Wie läuft es hinter den Kulissen der RHEINPFALZ? Darüber informieren Mitglieder der Lokalredaktion in dieser Kolumne. Heute geht es um eine Reform an prominenter Stelle, die man fast nicht bemerken wird.

Der „Neue“ ist alles andere als ein Neuling. Unter immer mehr Fotos in der „Speyerer Rundschau“ wird künftig der Urhebername „Landry“ stehen. Klaus Landry hat schon in den vergangenen Jahren einen großen Teil der Fotos in der Lokalausgabe gemacht. Bisher war er aber als Mitarbeiter der Agentur Lenz unterwegs und mit deren Namen in der Zeitung verzeichnet. Ab dem neuen Jahr wird er eigenverantwortlich abbilden, was sich in Speyer und Umland ereignet. Martina und Norbert Lenz aus Schifferstadt wollen altersbedingt in die zweite Reihe gehen: Auch sie bleiben für die RHEINPFALZ unterwegs, aber künftig eben als Vertretung von Klaus Landry.

Seit 35 Jahren fotografiert Martina Lenz für die „Speyerer Rundschau“. Sie hat alles gesehen in all der Zeit – von Helmut Kohls Staatsgästen am Dom bis hin zur anspruchsvollen Aufgabe, die Leere der Corona-Ausgangssperren festzuhalten. Sie war die Chefin und hat all die Einsätze koordiniert, die sie sich 30 Jahre mit Ehemann Norbert Lenz und 27 Jahre mit Klaus Landry teilte. Das Fotografen-Trio kennt (fast) jede und jeden in Speyer und den Umlandgemeinden, viele Leute kennen sie. Im richtigen Moment die richtige Perspektive zu finden, charmant und bestimmt zum „Schuss“ zu kommen und im Smalltalk mit dem menschlichen Motiv zu überzeugen – das ist ihr Geschäft.

Wenn der 57-jährige Klaus Landry die Verantwortung übernimmt, tut er das mit viel Erfahrung. Er war schon beim Papstbesuch in Speyer 1987 fotografisch im Einsatz, hat mit dem damaligen RHEINPFALZ-Fotografen Fred Runck zusammengearbeitet und war sieben Jahre für die damalige „Speyerer Tagespost“ tätig, bevor er 1996 als selbstständiger Fotograf bei der Agentur Lenz einstieg. Als „Fotograf aus Leidenschaft“ bezeichnet sich der Dudenhofener, der auch für andere Auftraggeber tätig bleibt. Für das Domkapitel ist er seit Jahren der Mann für Aufmacher in und von der Kathedrale. „Nah am Menschen, authentisch, realistisch, informativ“, will Landry sein. Wer den Vater eines Sohnes kennt, weiß, dass ihm das regelmäßig gelingt.