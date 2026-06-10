Die Abstimmung um den Bundesvorsitz zwischen Wolfgang Kubicki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat die FDP in die Schlagzeilen zurückgeholt. Was sagen Speyers Liberale dazu?

Eigentlich hätte hier ein Interview stehen sollen. Angefragt war Mike Oehlmann, Speyers prominentester FDP-Mann. Er ist der bisher einzige Gegenkandidat für Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), wenn es am 6. September um Speyers Stadtoberhaupt für die nächsten acht Jahre geht. CDU und Freie Wähler unterstützen Oehlmann, der lange auch als Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Stadtrat tätig war.

Entgegen seiner sonstigen Gepflogenheiten bleibt Oehlmann jedoch Antworten im Interview schuldig. „Als gemeinsamer und parteiübergreifender OB-Kandidat von CDU, FDP und Freien Wählern möchte ich mich zu innerparteilichen Vorgängen und zum Parteitag der Liberalen nicht im Detail äußern“, schreibt der 48-Jährige auf RHEINPFALZ-Anfrage. Ihm sei „wichtig, die Politik vor Ort in Speyer nicht mit der Bundespolitik zu vermischen“.

Themen vor Partei

Wie sehr will Oehlmann im anlaufenden Wahlkampf überhaupt als Mann seiner kriselnden Partei wahrgenommen werden? Dazu äußert er sich dann doch: Seine Kandidatur sei „bewusst parteiübergreifend angelegt“, zumal er OB-Kandidat „für alle Speyererinnen und Speyerer“ sein wolle. Für ihn stünden „nicht Parteibücher oder parteipolitische Debatten im Mittelpunkt, sondern die konkreten Herausforderungen und Zukunftsfragen unserer Stadt“. Seine Kampagne konzentriere sich auf Speyer – aber im Hinblick auf die zuletzt bei Wahlen wenig erfolgreiche FDP gelte: „Natürlich verschweige ich meine politische Heimat nicht.“ Und: Fragen zur Bundespartei könne Bianca Hofmann beantworten, Kreis- und Fraktionsvorsitzende in Speyer und stellvertretende Landeschefin der Partei.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Wechsel“, teilt Hofmann mit Bezug auf den beim Bundesparteitag in Berlin vollzogenen Übergang an der Bundesspitze der Partei von Christian Dürr auf Kubicki mit. Ein wichtiges Argument für den meinungsfreudigen Parteiveteranen Kubicki aus ihrer Sicht: Er steigere das Medieninteresse an den Freidemokraten. „Diese Aufmerksamkeit ist wichtig, um unsere liberalen Inhalte wieder stärker in die öffentliche Debatte zu bringen und die FDP erfolgreich neu aufzustellen“, so Hofmann.

Der Frage, ob ihr Kubicki-Rivalin Strack-Zimmermann lieber gewesen wäre, weicht auch Hofmann aus: „Die Entscheidung ist nun gefallen. Es geht nicht um meine persönliche Vorlieben.“ Kubicki genieße „zu 100 Prozent“ ihr Vertrauen. Er stehe wie kaum ein anderer für klassische liberale Themen wie Bürgerrechte, individuelle Freiheit und einen handlungsfähigen Rechtsstaat. Strack-Zimmermanns kurzfristige Kandidatur habe sie zwar irritiert, passe aber zur Demokratie – und auch zu den Bedürfnissen der Partei in der aktuellen Krise: Sie habe immerhin dazu geführt, „dass wieder intensiv über die FDP gesprochen wird“.

Sprechen über die FDP? Vielleicht wird auch Mike Oehlmann in dieser Hinsicht wieder offensiver ...