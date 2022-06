Zum fünfjährigen Bandjubiläum kommen die AC/DC-Verehrer von „We Salute You“ oder kurz WSY wieder nach Speyer in die Halle 101. Wir verlosen Karten.

Den Sprung in das kalte Wasser wagten damals neben Baba und Sänger Grant Foster auch weitere Mitglieder der AC/DC Tribute Band Barock. Denn Bands, die den australischen Wechselstrom/Gleichstromrockern Tribut zollen, gibt es mittlerweile in fast jeder deutschen Stadt. Bankfilialen sind dünner gesät.

Deshalb machten WSY von Anfang an keine halben Sachen: Eine Bühnenshow, die nicht nur klanglich, sondern auch in puncto Opulenz vom Original kaum zu unterscheiden ist, war schon am Anfang da: 21 hochfahrbare Kanonen, eine „Hells Bell“ - alles Einzelstücke, extra für WSY angefertigt, eine Licht- und Technikanlage vom Feinsten, die bei jedem Auftritt von einer festen, eingespielten Mannschaft bedient wird und Musiker, die nicht nur Zweckgemeinschaft sind, sondern Freunde und glühende Enthusiasten für die Musik ihrer Vorbilder.

Klotzen statt Kleckern

Seit 20 Jahren ist Schlagzeuger Erwin Rieder einer der wenigen, die den unnachahmlichen Stil von Phil Rudd mit höchster Präzision beherrschen. Nur eine einzige Umbesetzung gab es im Vergleich zu den ersten Shows in Speyer: Kili Locke ist von der Rhythmusgitarre zur Leadgitarre gewechselt, vom Malcolm zum Angus. Dafür wurde mit Olli Schneißein neuer Rhythmusgitarrist verpflichtet. Aber der Rest ist derselbe eingeschworene Haufen, der den AC/DC-Sound lebt. Klotzen statt Kleckern gilt auch beim ganzen Drumherum.

Die Band hat mittlerweile ihren eigenen 20 Tonnen LKW-Anhänger mit kompletter Bandgestaltung, der bei den Shows die Ausrüstung liefert, einen WSY-Transporter und nochmal einen 20-Tonner der Technikfirma, die alles liefern, was zur Show gehört. Bis auf die Fans, die zu jedem Konzert gehören. Auch da glänzt die Band durch Nähe.

Sie bleiben Speyer treu

Neben den selbstorganisierten Fanmeetings sind sie auch bei jedem „regulären“ Konzert noch lange nach der Show im Gespräch mit dem Publikum. Nach zwei Gastspielen wollte WSY bereits vor Corona ein Konzert auf der Open Air Bühne der Speyerer Halle 101 machen, aber das musste leider pandemiebedingt zweimal verschoben werden. Am 2. Juli ist es aber endlich soweit.

„Die Zusammenarbeit mit dem Rockmusikerverein war von Tag eins an super“, erinnert sich Wolfgang „Baba“ Heil, Bassist und Cheforganisator von „We Salute You“ „Wir wurden sehr gut unterstützt hinsichtlich Genehmigungen und der Bewerbung der Konzerte. Wir sind in den letzten fünf Jahren kontinuierlich gewachsen, so dass wir uns inzwischen immer öfters selbst veranstalten können. Da ist Speyer ein wichtiger Ort für uns. Auch toll ist, dass das Gelände neben der Halle bereits alle Voraussetzungen für ein Open Air erfüllt und nicht extra eingezäunt werden muss. Ein ganz wesentlicher Pluspunkt im Vergleich zu anderen Open Air Veranstaltungen ist der, dass man bei schlechtem Wetter einfach in die Halle 101 wechseln kann“, freut sich Baba.

Gerne in jedem Jahr

We Salute You haben mittlerweile Anfragen von ganz großen Organisationen wie dem Donauinselfest in Wien oder dem Circus Krone in München, aber die für die Truppe bleibt Speyer etwas Besonderes: „Der Rockmusikerverein hat uns die Tür aufgemacht in einer Zeit, als uns noch nicht so viele Türen offen standen und auch wenn wir heute größere Hallen bespielen, bleiben wir Speyer und dem Verein treu. Wir wollen das Open Air gerne zu einem jährlichen Event im Sommer etablieren,“ so der Bassist „Baba“.

Neben den an Reservix (also auch dem RHEINPFALZ-Ticket-Service) und Eventim angeschlossenen Ticketverkäufern wurden Speyerer Betriebe mit ins Boot geholt. Neben dem Spei’rer Buchladen gibt es mit dem Tattoostudio „Ink Fellas Tattoo Company“ eine Verkaufsstelle außerhalb des Stadtkerns mit mehr Parkmöglichkeiten. Für ihre freundliche Unterstützung hat Baba sie spontan zum Bierchen beim Konzert eingeladen.

Außerdem verlost die Band zwei mal zwei Freikarten für das Konzert am Samstag. Einsendungen bis Donnerstag, 30. Juni, 12 Uhr, an redspe@rheinpfalz.de oder RHEINPFALZ, Kultur regional, Heydenreichstraße 8, 67346 Speyer. Nur die Gewinner werden benachrichtigt.