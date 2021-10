Ab der ersten Novemberwoche (Kalenderwoche 44) werden die rund 70 Wasserzapfstellen und Brunnen auf dem Speyerer Friedhof witterungsbedingt abgestellt. Wie die Stadt mitteilt, stehen sie dann bis zum Frühjahr 2022 nicht mehr zur Verfügung. Auch die Gießkannen würden eingelagert. An den drei Winterzapfstellen am Friedhofsbüro sowie an den WC-Anlagen am Eingang Landwehrstraße und Wormser Landstraße könne weiterhin – auch bei Frost – Wasser zur Grabpflege entnommen werden.