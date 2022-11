„Speyer will dabei sein“ – dieses Ziel formulieren die Stadt und die Stadtwerke (SWS) Speyer für den Einsatz von Wasserstoff.

Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang hat einer Pressemitteilung zufolge auch in Gesprächen mit der Landesregierung für eine H 2 -Transportleitung entlang der Rheinschiene geworben. Er sagt: „Dem Wasserstoff gehört ein großer Teil unserer energetischen Zukunft. Es werden nicht in erster Linie die Wohnungen sein, die damit beheizt werden. Dafür gibt es andere Technologien, die weiterentwickelt werden müssen. Der grüne Wasserstoff wird großen energieintensiven Unternehmen bei der Dekarbonisierung helfen und das Transportwesen revolutionieren. Dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen.“ Dafür seien Transportleitungen nötig, wie sie unter anderem von den Ferngasnetz-Betreibern im nächsten Jahrzehnt entwickelt würden.