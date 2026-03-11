Ab Kalenderwoche 12, die am Montag, 16. März, beginnt, können Brunnen und Wasserzapfstellen auf dem Speyerer Friedhof wieder genutzt.

Alle rund 60 Brunnen und Wasserzapfstellen auf dem Speyerer Friedhof werden laut Stadt in der kommenden Woche wieder befüllt und stehen anschließend allen Grabpflegenden zur Verfügung. Auch die rund 200 städtischen Gießkannen (ohne Gießzotten) seien dann wieder an den Hängeständern zu finden, die in erreichbarer Nähe zu den Gräbern aufgestellt seien. „Die Gießkannen dürfen nicht für den privaten Gebrauch entwendet werden“, betont die Stadt. Zudem werden die Nutzer darum gebeten, die Kannen nach der Nutzung nicht stehen zu lassen oder zu verstecken, sondern wieder an die dafür vorgesehenen Hängeständer zurückzubringen.