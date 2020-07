Bis zum Ende des Sommers will die Speyerer Wasserskischule Becht den Umbau ihrer neuen Anlegestelle im Yachthafen abgeschlossen haben. Wie berichtet, hat sie Fläche in dem Bereich erworben, in dem bis Anfang dieses Jahres das Fahrgastschiff „MS Sealife“ zu Rhein- und Altrhein-Touren ablegte. Dieses ist inzwischen nach Tschechien verkauft worden. Er erhoffe sich bessere Marktchancen durch die Verlegung und Vergrößerung seiner Anlegestellen, sagt Inhaber Michael Becht. Es handle sich um eine Investition von rund 140.000 Euro plus Umbaukosten.

Bisher war sein Unternehmen mit drei zehn Meter breiten Anlegestellen weiter vom Hafenende entfernt ansässig, jetzt rückt es mit drei mal zwölf Metern in einen stärker frequentierten Bereich. Ein weiterer Vorteil liege darin, dass seine Kunden nun direkt angrenzend, im von Schiffen kaum befahrenen Bereich direkt vor den Hafenvillen üben könnten. „So gibt es keine Vermischung mit Yachtgästen.“ Seine bisherige Anlegestelle habe er dem Hafenbetreiber verkauft, so Becht. Schwerpunkte auf dem neuen Areal sollten Jetski-Fahrten und Bootstouren bleiben, betont er. Beides sei in der Corona-Krise mit Einschränkungen möglich. So werde mit Mundschutz gefahren, und größere Gruppen seien außen vor. Die Mitarbeiteranzahl sei daher aktuell leicht reduziert. Er und seine Lebensgefährtin machten viel selbst, dazu komme eine statt sonst drei Aushilfen.