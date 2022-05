Im Einsatz: Die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) ist gleich im doppelten Sinn wichtig: Zum einen lehrt sie in Speyer und Römerberg viele Kinder schwimmen, zum anderen übernimmt sie an den Wochenenden regelmäßig Wachdienste am Binsfeld. Beide Sphären haben sich jetzt zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren berührt: Die Ortsgruppe hatte Teilnehmer der Schwimmkurse zur Rettungsstation am Binsfeld eingeladen, „um sie an die vielfältigen Aufgaben der DLRG heranzuführen“, wie Rüdiger Kleemann, Stützpunktleiter am „Bademaxx“, berichtete. Er war wie sein Kollege Manfred Hirt vom Römerberger Kreisbad und ein Dutzend weitere Aktive vor Ort. Die fast 100 Gäste von sechs bis 15 Jahren mit Eltern durften unter anderem die Technik testen und eine Rettungsübung bestaunen. „Es ist auch für die Eltern wichtig, dass sie uns kennenlernen“, so Kleemann. Immer wieder gingen aus den Teilnehmern der Kurse – acht davon starten ab 19. September wieder in Speyer und Römerberg – Aktive für die Wasserwacht hervor. Zuletzt war deren Kreis auch infolge der Pandemie-bedingt abgebrochenen Ausbildung geschrumpft; rund 20 Personen leisten laut DLRG Wachdienste. Neuzugänge werden gesucht und finden unter dlrg.speyer.de Näheres. „Ab 16 Jahren sind mit entsprechendem Interesse und Schwimmfähigkeiten Wachdienste möglich“, so Kleemann.