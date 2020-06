Kurz nach 19 Uhr musste die Feuerwehr Speyer am Freitag zu ersten Einsätzen wegen vollgelaufener Keller ausrücken. Auf Anfrage zog sie am Sonntag zog Bilanz des örtlich begrenzten Unwetters. Unter den elf Einsätzen bis 21.13 Uhr waren demnach neun vollgelaufene Keller und Wohnungen in verschiedenen Stadtgebieten. In der Einsatzbilanz stehen dabei Philipp-Melanchton-Straße, Eichendorffstraße, Albert-Einstein-Straße, Wormser Landstraße, Landauer Straße, Fischmarkt, Schützenstraße und Im Erlich. Überall seien Pumpen zum Einsatz gekommen und die Schäden an den privaten Anwesen begrenzt geblieben. Dazu kamen ein Einsatz in der Burgstraße, wo ein Baum auf den Gehweg und die Straße gestürzt war und mit der Kettensäge zu Kleinholz gemacht werden musste, sowie eine „Brandnachschau“ in der Auestraße: Wegen Brandgeruchs war dort an einem Anwesen ein Blitzeinschlag befürchtet worden, bei der Kontrolle ergaben sich darauf jedoch keine Hinweise, so die Wehr.