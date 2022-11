Die rund 70 Wasserzapfstellen und Brunnen auf dem Speyerer Friedhof werden in dieser Woche witterungsbedingt abgestellt und stehen bis zum Frühjahr 2023 nicht mehr zur Verfügung. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Demnach werden auch die Gießkannen eingelagert. Wer sein Grab gießen möchte, kann die drei Winterzapfstellen am Friedhofsbüro, an der WC-Anlage am Eingang Landwehrstraße und an der WC-Anlage nahe der Wormser Landstraße nutzen. Aus ihnen kann laut Stadt auch bei Frost Wasser entnommen werden. Dort stehen auch im reduzierten Umfang neue Gießkannen zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet die Friedhofsbesucher, die Gießkannen nach Gebrauch immer wieder an die jeweiligen Zapfstellen zurückzubringen, damit alle Interessierten die Möglichkeit haben, die Behälter zu nutzen.