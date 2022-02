Zwei Redewendungen haben ihren Ursprung wohl in Speyer. „Etwas auf die lange Bank schieben“ und „Die Nürnberger hängen keinen, es sei denn, sie hätten ihn“, entstanden als Folge der schleppenden Abwicklung von Strafsachen des zwischen 1527 und 1689 in der Domstadt tagenden Reichskammergerichts.

Entstanden ist der Spruch „Die Nürnberger hängen keinen, es sei denn, sie hätten ihn“ nach einer missglückten Bestrafung in der fränkischen Stadt, heißt es in dem Buch „Nürnberger Tand geht durchs ganze Land“. Dort steht: „Als man einst einen Dieb hängen wollte, riss der Strick und der Verurteilte fiel zu Boden. Die vielen Zuschauer sahen das als Fingerzeig Gottes und wollten von einer Hinrichtung nichts mehr wissen. Daraufhin vertagte der Rat der Stadt die Vollstreckung und wandte sich an das Reichskammergericht.“

Die in Zivilsachen höchste Gerichtsinstanz des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ließ mit einem Bescheid allerdings auf sich warten – angeblich 20 Jahre lang. Und als aus Speyer endlich die Antwort eintraf, wusste der neue Stadtrat nichts mehr von der missglückten Hinrichtung und auch der vermutlich inhaftierte Dieb war längst verstorben.

Mehr als 800 Mitarbeitende

Das Reichskammergericht als Nachfolger des königlichen Kammergerichts war zuständig bei Landfriedensbruch, Reichsacht, allen steuerlichen Klagen, Besitzstreitigkeiten zwischen Reichsunmittelbaren und Zivilklagen gegen diese. Es war gleichzeitig die oberste Berufungsinstanz für alle Land- und Stadtgerichte. Es gab seinerzeit etwa 300 große und kleine Landesherrschaften sowie 85 Reichs- und Freistädte.

Das höchste Reichsgericht verlieh Speyer nicht nur hohes Ansehen, sondern auch wirtschaftlichen Auftrieb. 1638 zum Beispiel waren rund 800 Menschen dort tätig – was zehn Prozent der Bevölkerung entsprach. Dazu kamen nicht wenige Personen, die sich wegen gerichtlicher Angelegenheiten oft lange in der Stadt aufhalten mussten. Durch ihre Ausgaben für Nahrung, Unterbringung und andere Aufwendungen trugen sie dazu bei, dass Speyers Wirtschaft florierte.