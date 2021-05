Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Einmal im Monat berichten Mitglieder der Lokalredaktion Speyer in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“.

Das Coronavirus ist nun bereits seit knapp sechs Wochen das beherrschende Thema. Als es am 12. März damit begann, dass die Lokalredaktion im Viertelstunden-Takt E-Mails mit Veranstaltungsabsagen erreichten, kam die Frage auf, mit was wir die Zeitungsseiten füllen, wenn alles abgesagt werden muss. Die Sorge um zu wenige Themen und weiß bleibende Seiten hat sich ganz schnell in Luft aufgelöst. Zum einen, weil wir Sie über die Beschränkungen, die sich immer wieder ändern, in der Zeitung und auf unserer Internetseite informieren müssen, zum anderen, weil es weiterhin zahlreiches Berichtenswertes in Speyer und den Umland-Gemeinden gibt.

Da wäre die Vielzahl von Bürgern, die, teilweise sogar für den guten Zweck, Mund-Nasen-Masken näht; die Unternehmer, die wegen der Pandemie ihre Läden schließen mussten und sich deswegen eine neue Geschäftsidee einfallen lassen; die hilfsbereiten Menschen, die für Angehörige der Risikogruppen einkaufen gehen. Das sind nur einige bemerkenswerte Beispiele für Solidarität und Kreativität, die in der Krise an den Tag gelegt werden.

Geschichten gibt es also genug, in allen Ressorts – egal ob Stadt, Land, Kultur oder Sport. Teilweise sogar so viele, dass wir gar nicht so viele Zeitungsseiten zur Verfügung gestellt bekommen können, wie wir eigentlich brauchen. Denn wir wollen auch Texte veröffentlichen, die nichts mit dem Virus zu tun haben.

Alles rund um das Virus wird gelesen

Durch die derzeit laufende Untersuchung „Lesewert“, bei der etwa 100 Testleser mit einem Scanstift Rückmeldung an die Redaktion geben, was sie gelesen haben, sehen wir zum Beispiel, dass die Serie „Frühlingsgefühle“ auf der Land-Seite großen Anklang findet. Kein Wunder: Die Menschen zieht es in die Natur, die viele zurzeit vielleicht sogar intensiver wahrnehmen als sonst, und sie entdecken dort genau die Pflanzen und Tiere, die Förster Volker Westermann vorstellt.

Die am meisten gelesenen Artikel sind aber die, die etwas mit dem Coronavirus zu tun haben. Dass die Menschen das Virus langsam satt haben und nichts mehr davon wissen wollen, ist (noch) nicht der Fall. Das zeigen sowohl „Lesewert“, als auch die Rückmeldungen von Lesern. Die sind übrigens positiv, was uns freut.

Genauso freuen wir uns aber auch, wenn wir Sie, die Leser, Ehrenamtlichen, Vereinsvertreter, Unternehmer, Politiker und alle, mit denen wir sonst zu tun haben, wieder treffen können – wenn auch mit Abstand. Denn ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist schöner als Kommunikation per E-Mail und Telefon. Das lehrt uns die Corona-Krise auch.

