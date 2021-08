„What matters? Was ist wirklich wichtig?“ Dieser Frage wollen Hannah Heller und Giuseppina Tragni in Theaterworkshops im Alten Stadtsaal in Speyer nachgehen. Teilnehmen können Menschen zwischen elf und 99 Jahren, wie es in einer Mitteilung heißt. Die drei Workshops sind am Samstag und Sonntag, 28. und 29. August.

„Welche Themen waren früher und sind heute essenziell für die Jugend? Wir suchen den roten Faden. Wir ergründen, womit wir uns alle identifizieren“, kündigen die Veranstalterinnen an. Das Ziel sei es, eine „gemeinsame Geschichte der Jugend über die Generationen hinweg“ zu schreiben.

„Mit verschiedenen theaterpädagogischen Methoden gestalten wir drei unterschiedliche Theaterworkshops“, so die Politische Ökonomin Heller und die Theaterpädagogin, Regisseurin und Schauspielerin Tragni. Die Teilnehmer sollen andere Generationen erleben und „spielend neue Positionen einnehmen“. Die beiden schreiben: „Wir wollen von einem gemeinsamen WIR sprechen und sind interessiert an Eurer Stimme, an Eurer Erfahrung, an Eurer Geschichte.“ Es sei möglich, sich für einen oder für mehrere Workshops anzumelden. Die Teilnahme sei kostenfrei. Spenden seien willkommen.

Termine

Workshop 1 RUND: Samstag, 28. August, 10 bis 13 Uhr; Workshop 2 OVAL: Samstag 28. August, 15 bis 18 Uhr; Workshop 3 ECKIG: Sonntag, 29. August, 11 bis 14 Uhr; im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8.

Anmeldung

E-Mail an whatmatters@posteo.de oder unter Telefon 0176 83587094 mit Angabe des Namens, des Geburtsdatums und der E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.