Generell steht die Halle 101 für alle Genres und Eventformen offen“, sagt Wilfried Bürgel, Pressesprecher des Rockmusikervereins (RMV), der die Eventlocation am Neuen Rheinhafen betreibt. „Was dann tatsächlich kommen wird und wer sich was traut, wissen wir zum heutigen Zeitpunkt nicht.“ Der RMV und die Veranstalter seien von Kostenexplosionen betroffen, die sich auf die Gestaltung der Eintrittspreise niederschlagen würden. So werden Konzerte mit Künstlern und Bands auf „Headliner-Niveau“, die rund 1000 Besucher in die Halle 101 ziehen, sicher um die 50 Euro Eintritt kosten müssen, schätzt Bürgel. „Günstiger geht das leider nicht mehr, und das Risiko, dass die Halle nicht ausverkauft sein wird, schwebt dennoch über den Veranstaltern und uns als Betreiber.“ 55 Veranstaltungen seien es im vergangenen Jahr gewesen. Demnächst stehen unter anderem „Popfasnacht“ und „Speyerer Rosenmontagsparty“ an, es folgen etwa das „St. Patricks Day Festival“ sowie die Feier anlässlich des 30-jährigen Bestehens des RMV samt Konzert. An den früher regelmäßigen Schülerpartys bestehe „offensichtlich kein Interesse, es traf dazu bisher noch keine einzige Anfrage ein“, so Bürgel.

Der Walzensaal der Industriehof-Schenke als noch relativ neue Location in Speyer sei „durchgehend gut besucht“, erklärt Michael Wieland, Prokurist der Eventfirma Foonax. Im Sommer gebe es guten Zulauf in die Gastronomie vor Ort, im Winter habe der reine Barbetrieb „leider wenig Zulauf bekommen, so dass wir hier mit besonderen Events und Aktionen die Menschen in den Industriehof locken.“ Partys oder Konzerte fänden häufig statt, aber unterlägen nur bedingt einer Regelmäßigkeit. Aktuell sei die Schenke nur freitags und samstags geöffnet, es gebe aber auch unter der Woche einzelne Events, die häufig externe Veranstalter organisierten. So finde beispielsweise einmal im Monat in Kooperation mit dem Tango Club Speyer ein Milonga-Abend statt.