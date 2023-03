Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der AV 03 Speyer, derzeit mit 3:0 Punkten Erster der Bundesliga-Gruppe B, kann sich am Samstag ab 17.30 Uhr in Mutterstadt den Einzug in den Titel-Endkampf sichern. Gegner wäre dann am Samstag, 19. Juni 2021, in eigener Halle TB 03 Roding. Die Bayern sind mit 6:0 Punkten nicht mehr von der Tabellenspitze der Bundesliga-Gruppe A zu verdrängen.

Dem AV 03 Speyer genügt in Mutterstadt schon ein Punkt zum Finaleinzug. Der Kampf beim ACM findet am Samstag wegen der Pandemie ohne Zuschauer statt.

Das Team des Abteilungsleiters Frank Hinderberger