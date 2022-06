Das ist das Gute an der „Redaktion vor Ort“: Die RHEINPFALZ kommt mit ihren Leserinnen und Lesern ins Gespräch, und die können ihre Anliegen öffentlich äußern. Am Freitag auf dem Berliner Platz gab es viele Verbesserungsideen.

Mehr als eine A4-Seite lang ist die Liste mit Dingen, über die sich Michael Kessler mit den RHEINPFALZ-Lokalredakteuren unterhalten will. Viele Themen sehe er so kritisch wie Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Ein Beispiel: „Der Haltepunkt Süd ist völlig unnötig. Speyer braucht keinen dritten Bahnhof“, so der 79-Jährige aus dem Oberkämmerer. Er sieht sich mit dieser Meinung bei der OB gut aufgehoben.

Einverstanden ist er auch mit dem Urteil der Sozialdemokratin, dass der Postplatz, so wie er jetzt aussehe, „eine Schande für Speyer“ sei – so formuliert es zumindest Kessler. Er hofft dort auf ein schönes Wasserspiel, eine Aufwertung durch ein gastronomisches Angebot und darauf, dass die Leihfahrräder künftig anderswo abgestellt werden.

Steinwüste in der Innenstadt

Dass die „Maxi“ eine Steinwüste geworden ist sieht Kessler ebenso kritisch wie die Umgestaltung des St.-Guido-Stifts-Platzes. „Das war eine Geldverschwendung“, findet der Speyerer, der sich dort und auf der Hauptstraße viel mehr Grün wünscht. Auch auf seine Liste mit den „kritischen Punkten“ haben es die fehlenden öffentlichen Toiletten, die Bebauung am Erlus-Gelände und im Ludwigscarrée geschafft. „Architektonisch ist das eine Katastrophe“, sagt der Planungsingenieur. Er hat auch Lob parat: „Die Mauer am Hirschgraben ist gut gemacht.“

Auch Wolfgang Götze, ein Speyerer, der heute in Otterstadt wohnt, schaut ganz genau hin im Stadtbild. Beim St.-Guido-Stifts-Platz übt er ebenfalls Kritik und sagt über den neuen angrenzenden Kreisel: „Wie kann man den ohne Grün planen? Da könnte zum Beispiel eine Kaiserkrone drauf.“ Ansonsten hadert er mit dem Denkmalschutz, der in den 1980ern einen „unwürdigen“ Anbau an das Historische Museum zugelassen habe oder bei den Bodenfugen von dort hinauf zum Dom einen – auf Pfälzisch gesagt – „Babbel“ zugelassen habe statt eine dem besonderen Platz angemessene höherwertige Verfugung. „Warum achtet da die Stadt nicht drauf?“, fragt er.

Die Situation in der Draisstraße im Gewerbegebiet West bedrückt Anlieger Jürgen Röckl. Dort gelte seit den 1990er-Jahren Tempo 30 – und keiner mache sich die Mühe, die seither komplett verblassten Markierungen auf der Straße nachzuzeichnen oder defekte Schilder zu erneuern. Das sorge in der Draisstraße und angrenzend immer wieder für gefährliche Situationen. Diese beschwöre auch ein anderes Versäumnis herauf: Bei einem Bordell im Viertel achte niemand darauf, dass die Hausnummern von der Straße zu sehen sind. Deshalb kurvten Freier immer wieder hin und her oder irrten in fremde Einfahrten.

Potenzial bei der Waldschule

Georg Rieder wünscht sich eine Verbesserung in der früheren Waldschule beim Kletterwald: Die sei in desolatem Zustand, könnte jedoch zu einer „Senioren-Walderholung“ hergerichtet werden. „Bisher ist die Euphorie dafür nicht so groß“, bedauert Rieder. In der Seniorengruppe des Stadtteilvereins West, die er koordiniere, sei das anders: Sie mache dort regelmäßig halt. Volker Ziesling, Grünen-Stadtrat, hört genau zu und bietet eine Waldführung für diese Gruppe an. Auch Stadtteilmanagerin Christa Berlinghoff und Stefanie Stork vom Verein kommen vorbei: „Hier tut sich an allen Ecken und Enden was“, lobt Stadt-Mitarbeiterin Berlinghoff den Stadtteil.

Mehr als gut findet auch Irmengard Werner das Leben in Speyer-West. „Wir haben eine tolle Nachbarschaft“, sagt sie. Nur ein Lokal oder Biergarten für die abendliche Einkehr vermisse sie. Und: „Die Autofahrer sind hier noch immer bevorteilt.“ Die Radwege müssten besser in Schuss gehalten werden, fordert sie deshalb. „Alles in Ordnung hier“, vermeldet schließlich Johann Fröhlich, einer der weiteren Leser, die kurz mit Lob und Kritik für das Quartier oder für die Zeitung sowie auf ein Getränk vorbeischauen.