Prominentes und Tierisches hat sich in den vergangenen Tagen in Speyer abgespielt. Während das Hausboot der Kelly Family einen Ausflug nach Amsterdam macht, finden sich Igel und Osterhasen in der Stadt ein: die einen mit Appetit auf Trockenfutter, die anderen mit einem klaren Anliegen.

Technik-Museum: Kelly-Hausboot auf Abwegen

Das im Technik-Museum Speyer zu den Hauptattraktionen zählende Hausboot der Musikgruppe „The Kelly Family“, die Sean o’Kelley, ist verschwunden.