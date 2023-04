Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wie Sand“ – Leontina Klein gewann 2016 mit diesem Song einen Wettbewerb beim Kinderkanal KIKIA. Was macht die 18-Jährige aus Speyer heute? Vor wenigen Wochen hat sie an der einer Schule in der Domstadt ihr Abitur gemacht – nun schmiedet sie neue Pläne in Sachen Musik und Medien. Wohin ihr Leben steuert und weshalb sie zu viel Make-up vor der Kamera nicht mag, hat sie RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Antonia Kurz erzählt.

„Die Zeit ist wie Sand“, singt Leontina. Sie steht auf der Bühne im Scheinwerferlicht. Die braunen Locken durch zwei Spangen gebändigt. Hinter hier leuchten die Buchstaben