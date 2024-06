Der Graureiher ist die häufigste Reiherart in Mitteleuropa, schreibt der Naturschutzbund Nabu. Am häufigsten sieht man den gefiederten Fischliebhaber demnach in Flachwasserzonen von Seen oder auf Wiesen seiner Beute auflauern. Oder auf Dächern in Dudenhofen, wie das Exemplar auf unserem Foto.

Gesehen wurde der Vogel mit den langen Stelzenbeinen zuletzt in der Brucknerstraße.

Die Graureiher „erschließen immer mehr neue Brutgebiete“, schreibt der Nabu. Auch am Altrhein gebe es Kolonien, erklärt der Vogelexperte Sven Ofer. „Man sieht auch ab und zu Graureiher am Straßenrand auf der Jagd nach Insekten oder Mäusen“, ergänzt er. Zu dieser Jahreszeit hätten die Tiere schon ihre Jungen ausgebrütet.

Keine bedrohte Tierart mehr

Vor langer Zeit galt der auch Fischreiher genannte Vogel als gefährdete Art, inzwischen nicht mehr. „Früher wurden seine Bestände stark dezimiert, weil er Fischern ein Dorn im Auge war“, heißt es vom Nabu. Auf der Suche nach Nahrung kann es der Graureiher auch mal auf den einen oder anderen Gartenteich abgesehen haben. Empfehlungen verschiedener Ratgeber zum Schutz gehen von Spiegeln, die den Reiher blenden, bis zu Netzen, die den Teich überspannen.