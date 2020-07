Es zwitschert, summt und brummt im Garten. Insekten, Vögel und kleine Wildtiere machen es sich rund ums Haus gemütlich. Es gibt viel Neues zu entdecken, manches nach langer Zeit wieder zu sehen. Wir sind gespannt auf das Getier in den Gärten unserer Leser. Den Anfang macht die blaue Holzbiene.

Sonntagmorgen im Burgfeld. Im Naturgarten tummeln sich in friedlicher Koexistenz Singvögel, Hummeln, Bienen, Käfer, Ameisen, Schmetterlinge, Libellen. Die meisten von ihnen sind hier schon länger heimisch. Das gewohnte Bild erfreut das Herz. Doch was ist das? Mitten auf einer Wicke sitzt ein bedrohlich großes tiefschwarzes Etwas mit leuchtend blauen Flügeln. Eine Fliege, eine Hummel oder doch ein ganz anderer Hautflügler?

Die Gartenbesitzerin fragt das Internet, schaut Bilder an, kehrt zurück zum Nektarsauger und wird fündig: Die große blaue Holzbiene ist eingezogen. Wissenschaftlicher Name: Xylocopa violacea. Eine von rund 560 Wildbienenarten in Deutschland. Sie brummt vernehmlich, lässt sich fotografieren, bleibt, kommt am nächsten Tag wieder hervor. Irgendwo im Totholz wohnt sie, belehrt das Internet. Und: Sie wird bis zu 28 Millimeter groß. Aha. Daher der Name. Sie soll standorttreu sein und zur Gattung der Wildbienen gehören. Mindestens eine große blaue Holzbiene hat beim Gastgeber im Burgfeld ihr Zuhause gefunden.

Holzbiene mag es warm

„Wenn sie sich wohlfühlt, wird sie bleiben“, ist Roland Kirsch, langjähriger pfälzischer Regionalbeauftragter im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) überzeugt. Die Holzbiene sei auf dem Vormarsch, sagt er auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Früher sei sie nur in Südfrankreich und im Mittelmeerraum vorgekommen. „Die Holzbiene liebt es warm und sonnig.“ Die fortschreitende Klimaveränderung habe die größte heimische Wildbiene in den 1980er-Jahren auch in den Südwesten Deutschlands geführt, erklärt Kirsch. „Sie breitet sich hier seit einigen Jahren richtig aus.“ Vom Aussterben sei sie akut nicht bedroht, so seine Einschätzung. „Aber sie gehören wie viele Wildbienen zu den gefährdeten Arten.“

Zum Überleben und Nisten braucht die große blaue Holzbiene demnach Totholz und Blütenvielfalt. „Sie sieht weitaus bedrohlicher aus, als sie ist“, beruhigt Kirsch die Naturgartenbesitzerin. „Die Holzbiene kann theoretisch stechen, ist aber eine absolut friedliche Zeitgenossin.“ Jetzt gilt es, für genügend Totholz und viele Blumen mit großen Blüten zu sorgen. In die kleinen passt der imposante Rüssel der großen blauen Holzbiene nicht.

Mitmachen

